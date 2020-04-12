12 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Gizli Gerçekler

01:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

04:47 Yeni Gelin

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Beyoğlu Güzeli

13:00 Canım Kardeşim

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Gerzek Şaban

23:45 11 Eylül