12 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
12 Nisan 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:22 Güzel Köylü
01:30 Kiralık Aşk
03:30 Tülin Şahin ile Moda
03:30 Kiralık Aşk
04:30 Erkenci Kuş
05:20 Güzel Köylü
07:30 Çilek Kokusu
09:45 Boşver Arkadaş
10:00 Ruhun Doysun
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
11:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Kiralık Aşk
13:00 Jet Sosyete
14:30 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
16:30 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Madagaskar Penguenleri
20:00 Ufak Tefek Cinayetler
21:45 Madagaskar Penguenleri
22:45 Güzel Köylü
23:30 Güzel Köylü
Kaynak: InterSinema.com