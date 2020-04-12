12 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Bundesliga

01:00 Fransa - İzlanda

01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

01:30 Galler - Belçika

02:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

03:00 Portekiz - Galler

03:10 Futbol Akşamı

04:10 Almanya - İtalya

04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

05:05 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

05:20 Real Madrid - Atletico Madrid

06:30 Premier Lig

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hava Yarışları

07:55 Spor ve Sağlık

08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:30 Orhan Ayhan'la

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Unutulmaz Maçlar

11:40 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri

12:00 Michael Jordan Belgeseli

12:00 Muhammed ve Larry Belgeseli

12:55 Kamu Spotu: İşte Spor

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Real Madrid - Atletico Madrid

14:00 Tottenham - M.United

15:45 Premier Lig

15:55 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 Fransa - İzlanda

16:00 Almanya - Fransa

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Maçlar

18:30 Bundesliga

18:40 Rusya 2018 FIFA Magazin

20:00 Spor Bülteni

20:30 Lig Hatırası

20:30 Sporcu Vizesi

20:45 Inter Goller

21:00 Portekiz - Fransa

21:00 Portekiz - Galler

22:40 Lig Hatırası

23:00 Unutulmaz Maçlar

23:10 Lazio Goller

23:25 Milan Goller