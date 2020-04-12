12 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Ev Yapımı

01:30 Yedi Numara

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:00 Yeditepe İstanbul

03:55 Davacı

04:20 Gülşen Abi

04:55 Ömür Dediğin

05:25 Küçük Hanımefendi

07:00 Camiden Hayata

07:45 Uğurlugiller

09:30 Kuruluş

10:20 Diriliş Ertuğrul

10:55 Perihan Abla

12:50 Gülşen Abi

13:20 Ailenin Yeni Üyesi

14:05 Yedi Numara

14:25 Benim Adım Melek

16:00 Yeditepe İstanbul

17:00 Tozkoparan

17:50 Ev Yapımı

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Hıçkırık

22:35 Hıçkırık