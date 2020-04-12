12 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı
12 Nisan 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
12.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 06:45
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
01:15 Akasya Durağı
02:20 Kanıt
02:45 Kelime Oyunu
03:30 Merhamet
03:45 Çocuklar Duymasın
05:00 Doktorlar
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
07:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
12:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:15 Çok Gezenti
13:15 Sen de Yap
13:30 Rehber
14:15 Küçük Ağa
17:00 Akasya Durağı
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Gece Kafası
Kaynak: InterSinema.com
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