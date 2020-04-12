12 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:15 Doya Doya Moda

04:00 8x8

04:15 Survivor Panorama 2020

05:15 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Olanlar Oldu

10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

12:15 El Değmemiş Aşk

13:00 Hastanede Hayat

13:45 Bir Baba Hindu

14:00 El Değmemiş Aşk

16:00 Survivor Panorama 2020

16:00 Survivor Panorama Hafta Sonu

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler