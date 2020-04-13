Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 12 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

12 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

12 Nisan itibariyle toplam test sayısı 376.100 olarak gerçekleşti.

12 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

12 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 56.956 olarak gerçekleşti.

12 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

12 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 1.198 olarak gerçekleşti.

12 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

12 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.665 olarak gerçekleşti.

12 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

12 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 978 olarak gerçekleşti.

12 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

12 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 3446 olarak gerçekleşti.