12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi
Ergin Ataman "EN"lerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı!
12.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:47
Ergin Ataman "EN"lerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı!
"Gergin (Gülerek) - Winner"Çalıştırdığı en iyi 12 ismi saydı"EuroLeague'den Sarp'ın yedek kulübesinde olması nedeniyle uyarı aldık""Sarp ile sürekli oyun oynuyoruz, her akşam bir film izliyoruz, satranç oynuyoruz"Hangi maçları unutamıyor?2013/2014 sezonundaki Fenerbahçe serisi: "O maçı hafızamdan silmişim (Gülerek)""Şu anda eksik olan şampiyonluk, EuroLeague şampiyonluğu"Ergin Ataman ve Sarp seçti: NBA'de sezonun en iyi ilk beşiTek Soru Tek Cevap: Galatasaray? "Kalbim ve Başkanlık""Gran Canaria deplasmanı sezonun en heyecanlı maçıydı, finalde bile daha rahattık""Micov o basketi attıktan sonra kazanacağımıza inandım""Üst üste 2 sene favori olmayan takımlarla şampiyon olmam, favori takımları önlem almaya itti""Türkiye Ligi oynanmalı""Yeni sezon başlayana kadar ligin oynanmasına izin verilmezse, o zaman da herkesin hakkının teslim edilmesi gerekiyor""Larkin, Singleton, Anderson, Beaubois ve Peters ABD'ye gitti""Tesislerimizi 12.00 ile 15.00 arası açıyoruz ve isteyen oyuncularımız her gün orada bir ya da 2 antrenörle çalışıyor""EuroLeague'de herkes sezonun tamamlanmasını istiyor""EuroLeague'in bıraktığımız noktada, yani normal bir lig ve play-off şeklinde devam etme şansını çok görmüyorum"
"Futbolda da seyircili oynanmasını ve turnuvanın aynı şekilde devam etmesini mümkün görmüyorum"
Kaynak: DHA
Etiketler: Gran Canaria, Ergin Ataman, Spor