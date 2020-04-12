Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

Ergin Ataman "EN"lerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı!

12.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:47
12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

Ergin Ataman "EN"lerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı!

"Gergin (Gülerek) - Winner"

Çalıştırdığı en iyi 12 ismi saydı

"EuroLeague'den Sarp'ın yedek kulübesinde olması nedeniyle uyarı aldık"

"Sarp ile sürekli oyun oynuyoruz, her akşam bir film izliyoruz, satranç oynuyoruz"

Hangi maçları unutamıyor?

2013/2014 sezonundaki Fenerbahçe serisi: "O maçı hafızamdan silmişim (Gülerek)"

"Şu anda eksik olan şampiyonluk, EuroLeague şampiyonluğu"

Ergin Ataman ve Sarp seçti: NBA'de sezonun en iyi ilk beşi

Tek Soru Tek Cevap: Galatasaray? "Kalbim ve Başkanlık"

"Gran Canaria deplasmanı sezonun en heyecanlı maçıydı, finalde bile daha rahattık"

"Micov o basketi attıktan sonra kazanacağımıza inandım"

"Üst üste 2 sene favori olmayan takımlarla şampiyon olmam, favori takımları önlem almaya itti"

"Türkiye Ligi oynanmalı"

"Yeni sezon başlayana kadar ligin oynanmasına izin verilmezse, o zaman da herkesin hakkının teslim edilmesi gerekiyor"

"Larkin, Singleton, Anderson, Beaubois ve Peters ABD'ye gitti"

"Tesislerimizi 12.00 ile 15.00 arası açıyoruz ve isteyen oyuncularımız her gün orada bir ya da 2 antrenörle çalışıyor"

"EuroLeague'de herkes sezonun tamamlanmasını istiyor"

"EuroLeague'in bıraktığımız noktada, yani normal bir lig ve play-off şeklinde devam etme şansını çok görmüyorum"

"Futbolda da seyircili oynanmasını ve turnuvanın aynı şekilde devam etmesini mümkün görmüyorum"


Kaynak: DHA

Etiketler: Gran Canaria, Ergin Ataman, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Rüştü Reçber, hastalık sürecinde neler yaşadığını tek tek anlattı Spor
Rüştü Reçber, hastalık sürecinde neler yaşadığını tek tek anlattı
Galatasaray’ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada
Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor Spor
Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor
Galatasaray’da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum Spor
Galatasaray'da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum
Olay adamdan Galatasaray’a yeşil ışık! Falcao’nun yerine geliyor Spor
Olay adamdan Galatasaray'a yeşil ışık! Falcao'nun yerine geliyor
Yıllar sonra itiraf etti: G.Saray’a geldikten sonra İslamiyeti seçtim Spor
Yıllar sonra itiraf etti: G.Saray'a geldikten sonra İslamiyeti seçtim
Beşiktaşlı yıldız TFF’ye çıkıştı: Maçların ertelenmesinde geç kaldılar Spor
Beşiktaşlı yıldız TFF'ye çıkıştı: Maçların ertelenmesinde geç kaldılar
Beşiktaş’ta isyan: 1986/87 sezonunda bizi şampiyon ilan etsinler Spor
Beşiktaş'ta isyan: 1986/87 sezonunda bizi şampiyon ilan etsinler
Haberler ›› Spor ››12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:09: İlhan Palut: "Kulüplerde öze dönüş olacak" - Spor 11:08: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm - Spor 11:02: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Futbol artık ikinci planda" - Spor 11:00: Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Kulüpler artık özüne dönecek - Spor 10:59: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Avrupa ve ABD'den iyi durumdayız" - Spor 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler