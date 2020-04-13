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12 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisi şarkı yarışması ödülü nedir?

Survivor'da birleşme partisi heyecanı yaşandı. Lezzetli yemeklerin yendiği ve şarkı yarışmasının yapıldığı gecede şarkı yarışması izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, birleşme partisi şarkı yarışması ödülü nedir? 12 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı?

13.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:07
12 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisi şarkı yarışması ödülü nedir?

12 Nisan akşamı Survivor yeni bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Birleşme partisi heyecanı yaşanan gecede lezzetli yemekler yenirken yarışmacılar şarkı yarışmasında performans gösterdi. Programı izleyemeyenler ise12 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisi şarkı yarışması ödülü nedir gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışmasında yarışmacılar ödül için performans sergiledi. Kazanan yarışmacı, seçtiği bir kişi ile gelecek sene yapılacak Survivor yarışması birleşme partisine konuk olarak kazanmaya hak kazanacak.

SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor yarışmacıları sırayla sahne çıktı ve diğer yarışmacılar sırayla 10'ar puan üzerinden değerlendirme yaptı. En yüksek puanı alan 2 yarışmacı finalde tekrar şarkı söyledi. Finale çıkanisimler ise Ardahan ve Cemal Can oldu. Son puanlamada;

Ardahan: 150

Cemal Can: 149

Puan aldı ve kazanan isim Ardahan oldu.

12 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisi şarkı yarışması ödülü nedir?

ŞARKI YARIŞMASI GENEL PUAN DURUMU

Gizem 124

Mert 123

Aşkım 122

Ersin 109

Berkan 128

Ezgi 117

Sercan 111

Yasin 119

Aycan 91

Ardahan 139

Elif 120

Yunus Emre 123

Evrim 132

Barış 120

Nisa 120

Cemal Can 140

FİNAL:

Ardahan: 150

Cemal Can: 149

Etiketler: Ardahan, Gündem, Güncel
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