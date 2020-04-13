12 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisi şarkı yarışması ödülü nedir?
Survivor'da birleşme partisi heyecanı yaşandı. Lezzetli yemeklerin yendiği ve şarkı yarışmasının yapıldığı gecede şarkı yarışması izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, birleşme partisi şarkı yarışması ödülü nedir? 12 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı?
12 Nisan akşamı Survivor yeni bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Birleşme partisi heyecanı yaşanan gecede lezzetli yemekler yenirken yarışmacılar şarkı yarışmasında performans gösterdi. Programı izleyemeyenler ise12 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisi şarkı yarışması ödülü nedir gibi soruların yanıtlarını araştırdı.
ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışmasında yarışmacılar ödül için performans sergiledi. Kazanan yarışmacı, seçtiği bir kişi ile gelecek sene yapılacak Survivor yarışması birleşme partisine konuk olarak kazanmaya hak kazanacak.
SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Survivor yarışmacıları sırayla sahne çıktı ve diğer yarışmacılar sırayla 10'ar puan üzerinden değerlendirme yaptı. En yüksek puanı alan 2 yarışmacı finalde tekrar şarkı söyledi. Finale çıkanisimler ise Ardahan ve Cemal Can oldu. Son puanlamada;
Ardahan: 150
Cemal Can: 149
Puan aldı ve kazanan isim Ardahan oldu.
ŞARKI YARIŞMASI GENEL PUAN DURUMU
Gizem 124
Mert 123
Aşkım 122
Ersin 109
Berkan 128
Ezgi 117
Sercan 111
Yasin 119
Aycan 91
Ardahan 139
Elif 120
Yunus Emre 123
Evrim 132
Barış 120
Nisa 120
Cemal Can 140
FİNAL:
Ardahan: 150
Cemal Can: 149