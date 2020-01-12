Haberler » Sinema » 12 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Haberler

12 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

12 Ocak 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

12.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 06:4512 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Yarından Sonra

02:40 Aşk ve Mavi

05:10 Seviyor Sevmiyor

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Hercai

15:45 Hercai

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

22:10 Kardeşim Benim 2


Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:45  12 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45  12 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45  12 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45  12 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45  12 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Haberler
00:29  Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:25  İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Haberler
00:08  İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı - Haberler
22:56  CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Haberler
22:31  Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Haberler
12.01.2020 07:08:18