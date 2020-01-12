12 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Kızak
01:00 Wrc
01:30 Haberler
01:35 Kayakla Atlama
02:30 Biatlon
03:30 Biatlon
04:30 Wrc
05:00 Serbest Kayak
06:00 Kayaklı Koşu
07:00 Kuzey Kombine
08:00 Tenis
09:00 Tenis
11:00 Alp Disiplini
12:25 Alp Disiplini
13:30 Kuzey Kombine
14:30 Biatlon
15:25 Alp Disiplini
16:30 Biatlon
17:15 Kayakla Atlama
18:20 Kayakla Atlama
20:15 Alp Disiplini
21:30 Haberler
21:35 Kuzey Kombine
22:00 Kuzey Kombine
22:45 Tenis