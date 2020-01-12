Haberler » Sinema » 12 Ocak 2020 Show Yayın Akışı - Haberler

12 Ocak 2020 Show Yayın Akışı

12 Ocak 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

12.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 06:4512 Ocak 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 İntikam

02:15 Maksimum Tehlike

04:00 Cumartesi Sürprizi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu

14:30 Hasret

16:30 Tarkan Gümüş Eyer

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şabanoğlu Şaban

22:00 Sümela'nın Şifresi: Temel

23:45 Sümela'nın Şifresi: Temel


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:45  12 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45  12 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45  12 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45  12 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45  12 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Haberler
00:29  Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:25  İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Haberler
00:08  İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı - Haberler
22:56  CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Haberler
22:31  Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Haberler
12.01.2020 07:08:43