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12 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

12 Ocak 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

12.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 06:4512 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Rehber

02:00 Kelime Oyunu

03:30 Müzik

04:00 Sen de Yap

05:00 Çok Gezenti

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Kader Bağları

08:45 Çocuklar Duymasın

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:45 Sen de Yap

18:00 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Son Silah


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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