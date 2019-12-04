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12 Sanatçının ortak sergisi 'Devridaim' CKM'de

KADIKÖY'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde 12 sanatçının doğum, yaşam ve ölüm döngüsünü kendi bakış açılarıyla yorumladıkları 'Devridaim' adlı sergi sanatseverlerler buluşuyor.

04.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:1012 Sanatçının ortak sergisi 'Devridaim' CKM'de

KADIKÖY'deki Kültür Merkezi'nde 12 sanatçının doğum, yaşam ve ölüm döngüsünü kendi bakış açılarıyla yorumladıkları 'Devridaim' adlı sergi sanatseverlerler buluşuyor.

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Sanat Galerisi'nde 6-19 Aralık tarihleri arasında görülebilecek serginin temel kavramlarını 'bilinç' ve 'özgürlük' oluşturuyor.

12 SANATÇININ PAYLAŞTIĞI DOĞUM – YAŞAM - ÖLÜM DÖNGÜSÜ

Süreklilik içeren döngüyü doğumun bir başlangıç, ölümün bir son olmadığı fikri üzerine kuran Devridaim sergisinde, farklı tekniklere sahip sanatçılar dünyayı algılayış biçimlerini kendilerine göre yorumluyor.  Küratörlüğünü Seda Yavuz'un üstlendiği sergide Gökhan Deniz, Gözde Başkent, Gülen Eren, Güneş Acur, Hüseyin Rüstemoğlu, Ilgen Arzik, Mihriban Mirab, Mustafa Özbakir, Özgül Arslan, Rugül Serbest, Şenay Ulusoy ve Uğur Yurdakul'un eserleri yer alıyor.

Küratör Seda Yavuz'a göre "Sergi, 12 sanatçının paylaştığı, doğum-yaşam-ölüm döngüsüne bakışlarını sunacak. Ne 12 havari ne de 12 ay, tüm simgelerden arınmış 12 kişi… Kutsal bir üçlü değil; doğum-yaşam ve ölüm üçlüsü, tam da bu döngü üzerine odaklanılacak."



Caddebostan, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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