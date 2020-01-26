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12. Selimiye Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Muğla'nın Milas ilçesinde 12. Selimiye Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

26.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:41
'nın ilçesinde 12. Deve Güreşi Festivali düzenlendi.
Selimiye Mahallesi'ndeki sahada gerçekleştirilen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 100 deve güreştirildi.
Güreşler sırasında rakiplerinden kaçan bazı develer, sahanın etrafında koşarak seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Kıyasıya güreş tutan develer, saha hakeminin komutuyla urgancılar tarafından güçlükle ayrıldı.
Güneşli havayı fırsat bilen yaklaşık 3 bin kişi, deve güreşlerini ilgiyle takip ederek, festival alanına kurulan stantlardan alışveriş yaptı.
Selimiye Deveciler Derneği Başkanı Ferhat Savran, deve güreşlerinin Yörük kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.
Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Savran, bu yıl Türk halkını derinden üzen Elazığ ve Malatya depremleri nedeniyle etkinlikte davul, zurna çalmadıklarını kaydetti.
12. Selimiye Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Ege Akdeniz, Selimiye, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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