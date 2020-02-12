12 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için bu VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım
"Boateng'in Beşiktaş seyircisiyle enerjisi tuttu"
"Şenol Güneş ismi altında, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
"Beşiktaş kazanmak için oynar"
"Boateng'in çok gol ve asist katkısı olacağına inanıyorum"
"7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olmasından mutluluk duyuyorum"
"Kulüplerimiz batmış durumda"
"Çok güzel bir lig oluyor"
Seyit Mehmet Özkan: Lig sıralaması bizim için önemli değil, varacağımız liman belli
"Bu topraklarda yetiştirici kulüp olarak rol model olmak istiyoruz"
"Ravil için Avrupa'nın önemli kulüpleriyle iletişimdeyiz"
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI
20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
GALATASARAY
13.30 Sarı kırmızılı kulübün şubat ayı olağan divan toplantısı gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
15.00 Sarı lacivertli taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan binasına yürüyüş yapacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için karayoluyla Erzurum'a hareket edecek ve burada maç öncesi kampa girecek.
MKE ANKARAGÜCÜ
14.00 Sarı lacivertli kulüpte, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. 5 Şubat'ta yapılması planlanan genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.
BASKETBOL
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
18.00 Hatay BŞB - Fenerbahçe Öznur Kablo
Solgar Vitamin Türkiye Kupası
19.00 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka
21.00 Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma
VOLEYBOL
CEV Şampiyonlar Ligi
22.30 Greenyard - Halkbank
CEV Kupası
19.00 Arkas Spor
- United Volleys
19.00 CSM Arcada - Galatasaray HDI Sigorta
CEV Challenge Kupası
18.00 Spor Toto - Aluron Virtu
Vestel Venus Sultanlar Ligi
13.30 PTT - Karayolları
14.00 Aydın B.Şehir Bld. - Beşiktaş
14.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray HDI Sigorta
16.30 Türk Hava Yolları - Nilüfer Bld.
17.00 VakıfBank - Fenerbahçe Opet
18.30 Atlasglobal Yeşilyurt - Beylikdüzü Vol. İht.
AVRUPA'DAN FUTBOL
19.00 Olympiakos - Lamia (Emre Mor - Yunanistan Kupası)
23.00 Athletic Bilbao - Granada (İsmail Köybaşı - İspanya Kral Kupası)
BÜYÜKLER AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyona devam ediyor.