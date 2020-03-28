Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Kırşehir'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

28.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:19
12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı
Kırşehir 'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, Ankara, Kayseri ve Yozgat 'ta 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.A'nın kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 11 yıldır arandığı belirlenen L.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Yozgat, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:37: Polisten Suriyelilere 'korona virüs' anonsu - Haberler 09:36: Jandarma tüm uygulama noktalarında korona virüs tedbirlerini eksiksiz uyguluyor - Haberler 09:35: Taksim'de sosyal mesafe uyarısını umursamayan gençler top oynadı - Haberler 09:34: Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor - Haberler 09:32: Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti - Haberler 09:15: Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? - Haberler 08:34: Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım - Haberler 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek 23:26: Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi - Haberler 23:23: Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti - Haberler