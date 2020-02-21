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12 takım ve 220 sporcu yarı final için ter döküyor

Bilecik'te düzenlenecek olan okul sporları voleybol yıldız müsabakalarına katılabilmek için 12 takım ve 220 sporcu yarı finale çıkma adına ter dökmeye başladı.

21.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:0812 takım ve 220 sporcu yarı final için ter döküyor
'te düzenlenecek olan okul sporları voleybol yıldız müsabakalarına katılabilmek için 12 takım ve 220 sporcu yarı finale çıkma adına ter dökmeye başladı.

2019-2020 sezonu okul sporları voleybol yıldız kız-erkek kategorisinde derece yapan takımların katılacağı turnuvada toplam 12 takım ve 220 sporcu mücadele ediyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Salonu'nda yapılan müsabakalar açılış seremonisi ile başladı. Karşılaşmalar Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Takımlar 28-31 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan voleybol yıldızlar yarı final müsabakalarına katılabilmek için mücadele edecek. 22 Şubat 2020 Cumartesi günü sona erecek maçlar öncesi açılış seremonisine katılan Bilecik Gençlik ve spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, bütün takım ve sporculara başarılar diledi. - BİLECİK

voleybol, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

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