"12. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali" başladı

Bu yıl "Walk in My Shoes (Benim Ayakkabılarımda Yürü)" temasıyla 12. kez gerçekleştirilen "Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali", Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen galayla başladı.Şubat ayı boyunca devam edecek olan festivalin açılışında profesyonel 25 fotoğrafçının farklı coğrafyalarda çektiği karelerin yer aldığı "Foto Muhabirleri Sergisi" izlenime sunuldu.AA muhabirine açıklama yapan festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, festivalin adından yola çıkarak içeriğe biraz ironiyle yaklaştıklarını söyledi.Gençoğlu, festivalde kalp sembolü kullanmadıklarına işaret ederek, "14 Şubat'ı kutlamıyoruz. Tamamen bizim topraklarımızdan doğmuş bir oluşumdan bahsediyoruz. Aslında festivalde sanat ve sanatçıların dilinden dünyaya seslenmek istiyoruz. Bizim için aşkın tanımı farklı. Aşkı iki cins arasında birbirine iltifat dizmek olarak görmüyoruz. Bizler aşkın etrafında toplanan insanlarız ve 'yaşamak aşkı beslediği sürece güzel' diyoruz." diye konuştu.Festival kapsamında birden fazla serginin sanatseverlerle buluşacağını aktaran Gençoğlu, şöyle devam etti:"Bugün açılışımızı Şerefiye Sarnıcı'nın muhteşem atmosferinde 5'i yabancı olmak üzere 25 ayrı foto muhabirinin eserlerinin yer aldığı sergi ile yaptık. Fotoğrafların hepsi ödüllüdür ve hepsi aslında bir temayı temsil ediyor. Cumartesi günü de 42 Maslak 'da farklı disiplinlerden 3 ayrı sergimizin açılışı olacak."Festival olarak "sanat toplum içindir" idealiyle yola çıktıklarının altını çizen Gençoğlu, "Katılımcıların festivalimizin her yerinde, her dakikasında bunu hissetmesi mümkün. Biz Türkiye'de ne kadar güzel şey varsa bunları festivalde görünür kılmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Festival programıYüzü aşkın kültür, sanat ve tasarım profesyonelini bir araya getiren festivalin bu yılki ana mekan sponsorluğunu 42 Maslak üstleniyor.Festival kapsamında 8 Şubat'ta "Yüz Yüze" adlı otoportre sergisi ile "Hatırla" ve "Benim Ayakkabılarımda Yürü" başlıklı karma sergilerin yanı sıra 8-12 Şubat arasında akademisyen ve tasarımcı adaylarının atölye çalışmalarına yer veren "Lover's Bazaar ve STK Buluşmaları" yapılacak.Prof. Uğurcan Akyüz de festival kapsamında, 11 Şubat'ta 42 Maslak- Lover's Bazaar Alanı'nda bir sohbet ve imza etkinliği gerçekleştirecek."İyiler Kazanacak" sloganıyla 42 Maslak, Ininal Espor Arena'da 12 Şubat'ta düzenlenecek "Aşkı Konuşanlar Konferansı"nın yanı sıra festival programında ayrıca "Aşkın Damakta Kalan Tadı- Gastroshow", "İlahi Aşk Sohbetleri" ve "Geleneksel İstanbul Aşktır Partisi", Çorbada Tuzun Olsun Derneğinin "14 Şubat Aşk ile AŞ Paylaşma" etkinliği ve küratör gezisi bulunuyor.