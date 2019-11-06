12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı - Mustafa Elitaş

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, yenilenebilir enerji kaynaklarında güneş ve rüzgarın öneminin giderek arttığını belirterek, "Halihazırda güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut." dedi.

Elitaş, ATO Congresium'da düzenlenen AA'nın global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda, rüzgar ve güneş enerjisi ile ilgili TBMM'den birçok teşvik yasasını geçirdiklerini hatırlattı.

Dünyada yenilenebilir enerji üretiminde üst düzey teknolojilerin kullanılmaya başlandığını anlatan Elitaş, "Denizlerin üzerinde bulunan bir türbinden 10 megavatlık enerji üretebiliyor ve bu noktada Türkiye'nin de güvenilir ve yerli enerji teknolojilere ayak uydurması gerekiyor. Halihazırda güneş ve rüzgarda 8 misli büyüyecek kapasitemiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Elitaş, daha güvenilir ve ucuz olan çatı tipi enerji üretiminde teşvikin son derece önemli olduğuna işaret ederek, "İngiltere gibi günde ancak 1-2 saat güneşten faydalanabilen ülkelerde ev tipi güneş enerjisi üretimleri teşvik ediliyor. Türkiye'nin de çatı tipi güneş enerjisi üretimini teşvik etmesi konusunda yıllık ortalama 4 kilovatlık bir hedef koyması, yerli enerji üretiminde son derece önemli olacaktır." diye konuştu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta da Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarının giderek arttığına işaret ederek, "Türkiye enerji alanında 3 kat büyüdü ve fosil kaynaklardan elde edilen enerji azaldı." dedi.

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin artmasıyla insan sağlığına yönelik ve çevresel sorunların çözümü için ciddi adımlar atıldığını ifade eden Balta, "Dünyada fosil kaynaklardan elde edilen enerji ortalaması yüzde 38, Türkiye ise yüzde 38'in altında. Güneşten elde edilen enerjide ise dünya ortalaması yüzde 1,37, bu rakam Türkiye'de 2,56. Bu oranlara bakıldığında yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ülkemizde diğer dünya ülkelerine kıyasla hızla artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA