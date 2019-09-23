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12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de 12 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı.

23.09.2019 10:1612 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de 12 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 12 yaşındaki bir çocuğun şikayeti üzerine avukat eşliğinde alınan ifadesinde M.P.'nin kendisini kandırarak elle cinsel istismarda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli M.P. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.P. çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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