17.07.2019 16:15
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12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kaza İkiçeşmelik Mahallesi, Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki Ö.O.M Aydın Bulvarı üzerinde koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. A.K idaresindeki 34 SN 8085 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk otomobilin camına vurarak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ayağı kırılan çocuk ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk ambulansa bindirilirken can acısıyla "Abla bir yardım edin" diyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

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