19.06.2019 10:52
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12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü

12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam silerken 4. kattan aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam silerken 4. kattan aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; olay Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak'ta meydana geldi. Odasındaki camı silmeye çalışan 12 yaşındaki Mahmud Dabbe biranda 4.kattan 1. katın üzerindeki demirler ardından yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu şüpheli gören emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Yenice, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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