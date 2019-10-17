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12 yaşındaki çocuk kurcaladığı vanaya parmağını sıkıştırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evinin bodrumunda bulduğu vanayı inceleyen çocuğun parmağı vanaya sıkıştı.

17.10.2019 21:3112 yaşındaki çocuk kurcaladığı vanaya parmağını sıkıştırdı
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evinin bodrumunda bulduğu vanayı inceleyen çocuğun parmağı vanaya sıkıştı. Annesi çocuğun parmağındaki vanayı çıkartamayınca sağlık ekipleri tarafından acil servise getirildi. Acil serviste çocuğun parmağına sıkışan vana itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan E. (12) isimli çocuk evinin bodrumunda oyun oynarken bulduğu su vanasını incelemeye başladı. İçini temizlemek isterken Batuhan E.'nin parmağı vanaya sıkıştı. Batuhan E. ailesi ile birlikte vanayı çıkarmak için çabaladı.Vanayı aile çıkartamayınca durumu Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin adından parmağı vanayı sıkışan küçük çocuğu Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Acil serviste bekleyen Düzce İtfaiye ekipleri vanayı keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı. Parmağının kırıldığı anlaşılan Batuhan E. tedavisinin ardından taburcu edildi. - DÜZCE

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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