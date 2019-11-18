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12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı

SAMSUN'da B.U. (12) adlı erkek çocuğu, annesi Z.A. (32) ile kavga eden üvey babası S.A.'yı (30) bıçaklayarak, yaraladı.

18.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:0712 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı

SAMSUN'da B.U. (12) adlı erkek çocuğu, annesi Z.A. (32) ile kavga eden üvey babası S.A.'yı (30) bıçaklayarak, yaraladı. S.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, B.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Z.A., eşi S.A. ile iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., eşi Z.A.'yı döverek, bıçaklamakla tehdit etti. Annesini korumak isteyen B.U. adlı erkek çocuğu da mutfaktan aldığı bıçağı üvey babası S.A.'nın sol bacağına sapladı. İhbar üzerine üzerine eve gelen sağlık ekipleri, S.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. B.U. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. B.U., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan hastanede tedavi gören S.A.'nın, polise verdiği ifadede, B.U.'nun yanlışlıkla kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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