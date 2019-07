12 yaşındaki Desmond'a ölüm tehditleri yağıyor!

Bir anda sosyal medyada meşhur olan 12 yaşındaki Desmond Napoles, yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Etkisi sanal ortamı aşan eleştiriler, çocuk ve ailesinin gerçek hayatta da sıkıntı yaşamalarına neden oldu.

"Desmond Is Amazing" sahne adıyla bilinen Desmond Napoles'in ailesi hakkında geçtiğimiz Mart ayında 'çocuk istismarı' ihbarları yapıldı. Ancak polis, iddiaların temelsiz bulunduğunu duyurdu. Kadın elbiseleriyle şov yaptığı için 'Drag Kid' olarak tanımlanan 12 yaşındaki çocuğun annesi de istismar iddialarını reddediyor.

"ONUR YÜRÜYÜŞÜ"NDE EN ÖNDE YÜRÜDÜ

Öte yandan, Desmond'un ölüm tehditleri alması da basında yer alıyor. "LGBTQ Onur Yürüyüşü"nde ön sırada yer alması, Desmond Napoles'in ailesine karşı tepkilerin sertleşmesine neden oldu.

Anne Wendy Napoles ile Desmond Napoles

Desmond Napoles'in çalışmalarının, biyografisinin, projelerinin yer aldığı bir web sitesi ile sosyal medya hesapları bulunuyor. Sitesinde düşüncelerini; "İnsanlar herhangi bir şekilde dans edebilmeli, şarkı söyleyebilmeli veya giyinebilmeli. İstediğin gibi kendini ifade edebilirsin. Caz ya da rap, bale ya da balo salonu, elbise ya da takım elbise beğenilmesi önemli değil. Sadece yapabilirsin. Diana Ross'u severim. Belki sen de yaparsın" şeklinde açıklıyor.

ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDENİYLE KORUMA TALEP EDİLDİ

Çocuk yıldızın sözlerinin yanısıra, yer aldığı projeler büyük bir kitle tarafından da tepkiyle karşılandı. Üstelik aile hakkında Mart ayında "suistimal ve çocuk istismarı" suçlarından dava açıldı. Desmond'un annesi Wendy Napoles ise; NYPD, Çocuk Avukatlık Merkezi, Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'nin haklarında suç teşkil edebilecek bir durumla karşılaşmadığını belirtti. Desmond Amazing'in ise ölüm tehditleri aldığı, bu nedenle aile tarafından koruma talep edildiği öğrenildi.

DESMOND NAPOLES KİMDİR?

Sahne adı olarak Desmond Amazing'i kullanan 12 yaşındaki çocuk, 2007 yılında New York'ta dünyaya geldi. Napoles, iki yaşındayken, Netflix'te de yayımlanan RuPaul'un Drag Yarışı'ı izledikten sonra farklı biri haline geldiğini ifade ediyor.

'BE AMAZİNG' ADLI ÇOCUK KİTABI YAZDI

Küçük çocuk;Fairleigh-Dickinson Üniversitesi Rektöründen onur mektubu aldı, LGBTQ topluluğundaki çalışmaları için Conde Nast Them'dan Gurur ve Queeroes Ödülü kazandı,2018 Dazed100 ve Out100'de yer aldı. Qweerty Ödülü, Shorty Ödülü ve Sosyal Küresel Etki Ödülü'ne aday gösterildi, Google ve Converse kampanyalarında bulundu. Üstelik Haus of Amazing'in de kurucusu olan DesmondVogue Dergisi'nde dört kez yer aldı. 2019 yılında piyasaya çıkacak olan "We Are Amazing" adlı şarkıyı kaydetti.2020 yılında yayımlanması planlanan "Be Amazing" adlı bir çocuk kitabı yazdı. Yine 2020 yılında yayınlanacak LGBTQ gençleri için bir TV şovu ve dergi üzerinde çalışıyor.