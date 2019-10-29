Gana'da 12 yaşındaki çocuk üniversiteye başlayacak! En büyük hayali cumhurbaşkanı olmak

Gana, 12 yaşında üniversite sınavını kazanan Viemens Bamfo'yu konuşuyor. Bu yıl okula kabul edilen en genç öğrenci olan Bamfo, 40 yaşında cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

"GANA'YI BAĞIMSIZ ÜLKE HALİNE GETİRMEK İSTİYORUM"

Kamu idaresi bölümünde okuyacak olan Bamfo, ilkokuldan sonra kimya mühendisi olan babası Robert Bamfo tarafından evde çalıştırıldı, ortaokul ve lise bitirme sınavlarını geçti.

Üniversiteye de yüksek puanla girdiği belirtilen Bamfo BBC Afrika Servisi'ne yaptığı açıklamada, "40 yaşında cumhurbaşkanı olup Gana bayrağını yükseklere taşımak ve Gana'yı Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer devletler gibi gerçek bir bağımsız ülke haline getirmek istiyorum" dedi.

ÜNİVERSİTE SINAVINA EVDE HAZIRLANDI

Ekonomik zorlukları nedeniyle Bamfo'yu evde çalıştırmayı seçtiğini söyleyen Robert Bamfo da, oğluna gerekli eğitimi verdiği için sonuca şaşırmadığını söyledi.