12 yaşındaki kız çocuğu üvey dedesi tarafından istismara uğradı

Antalya'da annesi A.A. ile oturan 7'nci sınıf öğrencisi D.D., 2015 yılında yaz tatilini geçirmek için Korkuteli ilçesi Varsak Yaylası'ndaki anneannesi Z.A.'nın (50) yanına gitti. İddiaya göre, Z.A.'nın 2012 yılında evlendiği Mestan A., çeşitli bahanelerle D.D.'yi elle taciz etti. Mestan A., eşinin evde olmadığı bir anda ise küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Boşanma dolayısıyla annesiyle yaşayan D.D., olayı kimseye anlatmadı.

ARKADAŞI SES KAYDI ALINCA ANNESİNE ANLATTI

Haziran ayında D.D., okulun son haftasında bir grup kız arkadaşıyla konuşurken, cinsel istismara uğradığından bahsetti. Ortamdaki konuşmaların ses kaydını alan arkadaşı, durumu öğretmenlerine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine D.D., eve gelerek, başından geçenleri annesine anlattı. Antalya Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkez Bürosu'na başvuran A.A., üvey babası Mestan A. hakkında şikayetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde D.D.'nin ifadesine başvuran polis, Mestan A.'yı 18 Haziran'da gözaltına aldı.

4 GÜN SONRA SERBEST

Polis merkezindeki işlemlerinden sonra aynı gün adliyeye sevk edilen Mestan A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 4 gün cezaevinde kalan Mestan A., 22 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

24 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Mestan A. hakkında hazırlanan iddianamede, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, sanık ve şikayetçilerin ifadelerine de yer verildi. Mestan A., ifadesinde iddiaları kabul etmeyerek, "Eşim 2010 yılında öldü. 6 çocuğum ve çok sayıda torunum var. 2012 yılında Z.A. ile evlendim. Üvey torunum D.D., yaz tatilinde yanımıza geldi. Bizde kaldığı sürece eşim ve benimle aynı yatakta yattı. Kendisi beni çıplak ya da yarı çıplak hiç görmedi. İddia edilen suçu kabul etmiyorum" dedi. Anneanne Z.A.'nın ifadeleri ise şöyle: "Eşim O.A. öldükten sonra 2012 yılında Mestan A. ile evlendim. Torunum yaz tatilinde yanımızda kaldı. Eşimin, torunum D.D.'ye cinsel amaçlı dokunduğunu görmedim. Düzenli bir cinsel birlikteliğimiz vardır. Bu zamana kadar eşimin sapkın bir yaklaşımına da şahit olmadım."

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne A.A. da "Kızım, arkadaşlarıyla konuşurken olayı anlatmış. Bir arkadaşı da ses kaydı almış. Başından geçenleri öğretmenlerinin duyacağından korktuğu için gelip bana anlattı. 2015 yılında yaz tatilinde kızım daha 8 yaşındayken üvey annem Z.A.'nın yanına göndermiştim. O yazdan sonra kızım çok agresifleşti. Korktuğu için olayı gizlemiş. 2015 yazından sonra bayramlarda evlerine gittiğimizde kızım üvey dedesi Mestan A.'nın elini öpmek istemedi. Mestan A.'dan kızımı istismar ettiği için davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu. A.A., mahkeme kararının vicdan yaralayıcı olduğunu belirterek, "Bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Her şey raporlarla sabit. Bu nedenle sanığın tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

HASTANE RAPORU

Baba F.D. ise kızı D.D.'nin istismara uğradığını, boşandığı eşi A.A.'dan öğrendiğini belirterek, Mestan A.'dan şikayetçi olduğunu kaydetti. İddianamede, D.D.'nin yapılan sağlık muayenesine de yer verildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinde şöyle denildi: "Zeka düzeyi normal olan D.D.'nin beyanlarına itibar edilebilir. Yönlendirmeye açık değil ve ifadeleri kurgusal nitelik taşımıyor. Kızlık zarında meydana gelen yırtıklar 8-10 günde iyileşir. 10 günden sonra yırtığın ne zaman olduğunun tespit edilmesi mümkün değildir. D.D.'nin kızlık zarındaki yırtığın 2015 yılında da gerçekleşmiş olması mümkün."

AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Ailenin avukatı Turgay Özcan, sanığın yeniden tutuklanması için Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettiklerini belirtti. İtiraz dilekçelerinin 31 Temmuz'da işleme alındığını kaydeden Özcan, "Mahkeme burada mağdur D.D.'nin ifadesine değil, sanık Mestan A.'nın ifadesine itibar ederek yargılamanın tutuksuz yapılmasına karar verdi. Mahkemenin sanığın beyanlarına itibar ederek serbest bırakılması yönünde karar alması usule aykırıdır. Bu nedenle itiraz ettik. Burada cinsel istismar olayı vardır. Mağdur kız çocuğu korktuğu için olayı gizlemiş. Arkadaşlarıyla konuştuğu için olay ortaya çıkmıştır. Yargılanmanın tutuksuz yapılması usule aykırıdır" diye konuştu.