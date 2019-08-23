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12 yaşındaki Mert, arkadaşlarıyla yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi

12 yaşındaki Mert, arkadaşlarıyla yüzerken boğulma tehlikesi geçirdiZONGULDAK - Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte denize yüzmeye gelen 12 yaşındaki Mert Akkaya, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

23.08.2019 18:43
12 yaşındaki Mert, arkadaşlarıyla yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi
12 yaşındaki Mert, arkadaşlarıyla yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte denize yüzmeye gelen 12 yaşındaki Mert Akkaya, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin imdadına ise çevredekiler yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki Kızlar Plajı'nda yaşandı. 12 yaşındaki Mert Akkaya, bir grup arkadaşıyla birlikte serinlemek için plaja geldi. Burada arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye başlayan Akkaya, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Plajda yüzen diğer vatandaşlar ise gencin çırpınışını fark edince denize atladı. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Mert Akkaya, ilk müdahalesinin ardından 112 ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından da tıbbi müdahalesi yapılan genç, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan İhlas Haber Ajansı'na konuşan Melih Topal "Çocuğun dalgadan açığa gittiğini gördüm. Batıp çıkıyordu. Bende koşarak denize atladım. Bir ağabey ile çocuğu çekmeye çalıştık. İlk yardım uyguladık. Ambulans çağırdık. Sağlık ekipleri müdahale ettiler. Denizden çıktığında yarı baygındı. Bir şekilde istifra ettirdik. Arkadaşlarıyla birlikte denize serinlemeye gelmişler. 4-5 kişilik arkadaş grubuydu. Onlar da fazla yüzme bilmediğinden dolayı imdadına biz koştuk" dedi.
12 yaşındaki Mert, arkadaşlarıyla yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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