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12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı

Denizli'de 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, sınıfı penceresinden attığı nottan, kaldığı bir vakfa ait yurttaki eğitmen tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya çıkardı.

26.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:29

'nin ilçesinde, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi M.S, 24 'ta, kaldığı bir vakfa ait özel yurtta eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığını, intihar etmeyi düşündüğünü belirten bir not yazıp, sınıfının penceresinden attı. Notu diğer öğrenciler bulup, okul yönetimine ulaştırdı. Okul yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) Cumhuriyet Savcısı, psikolog ve avukat eşliğinde M.S.'nin ifadesine başvuruldu.

"KENDİMİ ASMAK İSTİYORUM, ÖLMEK İSTİYORUM"

M.S. ifadesinde ilk olarak kendi ailesinden bahsetti. Annesiyle babasının ayrıldığını, babasının üvey annesiyle Denizli'de yaşadığını belirten M.S, evde bir olay yaşandığında babasının kendisini dövdüğünü söyledi. Ardından ifadesinde kaldığı yurtta başından geçen nitelikli cinsel istismar olayına değinen M.S., "İlk istismar, haziran ayında yaşandı. Yurtta eğitmen olan Emre T., bodrum kattaki personel odasında bana cinsel istismarda bulundu. Emre T'nin istismarı revirde, çatı katında ve yatakhanede de devam etti. Bu yaşananları kimseye anlatmamam konusunda beni uyardı. Ancak, yurt müdürü Murat Ç'ye yaşadıklarımı anlattım. Emre T, yurttan gönderildi. Pencereden attığım notumda başımdan geçenleri anlattım. 'Kendimi ağaca asmak istiyorum, ölmek istiyorum' diye yazdım. Emre T, her zaman bana şiddet uyguluyordu, bana terlik atıyordu" dedi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

M.S, Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında Emre T, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayları gizlediği iddia edilen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı

Denizli, Çivril, Aralık, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
SELMA: ALLAH belanız versin artık
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BARZO ADAM: şu dünya batsada alayımız kurtulsak.
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SİVASLI İBOCAN: Bu yavruya sapıklığı yapana ceza vermeyecek adalete de, yetkiliyede , kanunada, en ağır küfürü ediyorum. . Çocuğu tanımam ama yaşadıkları ve olanları bu yaşında canı pahasına anlatması kolay değil. . İnsanlık var diyenler, bu kişiye gereken cezayı VERECEKSİN ya da o SAPIĞI bana teslim edeceksin, bir VATANDAŞ olarak bunu istiyorum. . . . Serbest bıraktığınızda , dilerim aynı EYLEMİ SİZEDE uygular. . !!!
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ADINIZI YAZIN: kıyamet kopsun ya gerçekten bu nasıl sapıklık
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