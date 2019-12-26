Haberler » Güncel » 12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (3) - Haber

12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (3)

YURT MÜHÜRLENDİDenizli'nin Çivril ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı bir vakfa ait özel yurdun başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılmasına karar verildi.

26.12.2019 21:53 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:53 12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (3)

YURT MÜHÜRLENDİ

'nin ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı bir vakfa ait özel yurdun başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılmasına karar verildi.Akşam saatlerinde polis ile zabıta eşliğinde gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdu mühürledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ortaokul öğrencilerinin tadilat gerekçesiyle evlerine gönderildiği, mühürleme kararının ardından lise ve üniversite öğrencilerinin eşyalarını toplayıp yurttan ayrıldıkları belirtildi. 

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



Denizli, Çivril, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:26   Çelikhan'da taşımalı eğitime 'kar' engeli - Haber
22:25   THY Euroleague: Anadolu Efes: 99 - Maccabi FOX Tel Aviv: 79 - Haber
22:25   Kahramanmaraş karın etkisi altındaki göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik - Haber
22:24   Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli - Haber
22:23   Tuvalette kapı altından kadını görüntülemeye çalışan kişi, gözaltına alındı - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
20:48   Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Haber
19:52   HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Haber
19:23   Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Haber
18:26   Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Haber
26.12.2019 22:28:48