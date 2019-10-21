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12 yaşındaki ressam eserleriyle büyüledi

Kültür ve sanat alanında binlerce sanatseveri ağırlayan Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi, bu kez "İpeksi Çizgiler" adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.

21.10.2019 10:0412 yaşındaki ressam eserleriyle büyüledi
Kültür ve sanat alanında binlerce sanatseveri ağırlayan Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi, bu kez "İpeksi Çizgiler" adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.

12 yaşındaki İpek Aşkın'ın etkileyici eserlerinden oluşan resim sergisi sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Küçük yaşta ressam olarak yaşıtlarına örnek olan İpek Aşkın, hayal gücünü tuvallere yansıtarak özgün çalışmalarını Büyükçekmeceliler için sergiledi. Sergisinin açılış töreninde konuşan İpek Aşkın, çizim yeteneğini geliştirmesinde büyük katkıları olan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri Ayşen Arın ve Yağmur Ünlü Cömert'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Büyükçekmece, AKM, Güncel

Kaynak: İHA

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