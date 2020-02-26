34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı

Antalya 'da, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye Çimen, polis tarafından yakalandı. 34 farklı suç kaydı bulunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
34 AYRI SUÇTAN 10 YILDIR ARANIYORDU
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 34 ayrı suç kaydı, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Zekiye Çimen'in yerini belirleyip operasyon düzenledi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Zekiye Çimen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Çimen, cezaevine gönderildi.