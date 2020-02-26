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34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı

Antalya'da 34 farklı suçtan 10 yıldır aranan firari kadın polisin başarılı operasyonuyla yakalandı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:1134 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı

'da, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye Çimen, polis tarafından yakalandı. 34 farklı suç kaydı bulunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

34 AYRI SUÇTAN 10 YILDIR ARANIYORDU

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ilçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 34 ayrı suç kaydı, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Zekiye Çimen'in yerini belirleyip operasyon düzenledi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Zekiye Çimen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Çimen, cezaevine gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

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ZİYAA:Tebrik ederim! Antalya Kepez İlçe Emniyet İnfaz Büro Amirliği ekiplerini.
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