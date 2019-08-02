12 yıl sonra Harbiye'de sevenleriyle bir araya geldi!

Sahneden dinleyenlerine seslenen Sandal 'Yıllar sonra hepinizle burada Harbiye'de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu, hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Bu akşam çok samimi ve içten bir akşam olsun istiyorum. Kendinizi bana bırakın, bugün bizi burada buluşturan şey aşk, bu şarkılar hep aşkla yazıldı." diyerek 'Aya Benzer' şarkısıyla seyircisini selamladı.

İki tas çorba şarkısını seslendirdiği an sahneye bir tas çorba servis edildi. Sandal 'Yıllarca bunun hayalini kurdum. Bu şarkıyı seslendirdiğim zaman hep rüya gibi bir kız gelsin sahnede bana çorba versin diye düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş.' diye konuştu.

'HER ŞEY YALAN ŞARKI GERÇEK'!

90'lardaki şarkıların yerinin bir başka olduğunu dile getiren Sandal 'İnsanlar ne zaman kaliteli müzik dinlemek isteseler 90'lardaki parçalara ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi ki şarkılar şarkıcık; bir süre sonra unutuluyor tık diye iniyor" diye konuştu. Özel tasarım ceketiyle sahneye çıkan popçu, bir süre sonra ceketini çıkartıp 'Her şey yalan şarkı gerçek' yazan baskılı tişörtüyle şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere, gelenler arasında sanat camiasından ünlü isimler de vardı. Tuba Ünsal, Nur Fettahoğlu, Çiğdem Batur, Nihan Akın, Reyhan Karaca, Hakan-Derya Balta, Hakan Sabancı, Sandal'ı yalnız bırakmayanlar arasındaydı.

'TUBA İLE GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VARDI'

Dinleyenler arasında yer alan eski sevgilisi Tuba Ünsal'a sahneden seslenip 'Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, 'Tek Geçerim' şarkısı giriş, 'Pazara Kadar' şarkısı gelişme 'Kopmam Lazım' parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu' diyerek herkesi güldürdü.

SÜRPRİZ DÜET

Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede birbirinden hit ve duygusal şarkılarını seyircisiyle birlikte söyleyen Sandal, hayranlarını 90'lı yıllarda çıkartmış olduğu efsane parçalarından biri olan 'Aya Benzer' ile selamladı. Daha sonrasında eskiden günümüze kadar olan bütün sevilen parçalarını seslendiren Mustafa Sandal'a gecenin ikinci bölümünde ise, genç şarkıcı Zeynep Bastık eşlik etti. Gecenin sonunda hayranlarının yoğun isteği üzerine Sandal, iki kez bis yaptı.