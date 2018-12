12 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Cinayet, Talihsiz Annenin Göz Damarlarını Kuruttu

Kaynak: DHA

Samed Aydın SUN - KAYSERİ, DHA KAYSERİ'de 12 yıl önce evden ayrıldıktan sonra kaybolan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Filiz Karadavut'un (16) ölümü sonrası anne Durna Karadavut'un (66), yıllarca ağlaması nedeniyle göz damarları kurudu. Yüzde 97 görme kaybı yaşayan acılı anne, kızının katili olduğu iddia edilen damadı Umut Ç.'nin (39), en ağır şekilde cezalandırılmasını ve kızının cesedinin bulunarak, bir mezarının olmasını istiyor. İddianamesini tamamlayan Başsavcılık ise zanlı eniştenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istiyor. Kayseri 'de, 12 yıl önce kaybolan ve katil zanlısı eniştesi Umut Ç. olduğu iddia edilen Filiz'in annesi Durna Karadavut'un, olaydan sonra görme kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Yıllarca 'Kumru' diye nitelendirdiği kızının bulunmasını bekleyen acılı annenin, üzüntüden göz damarları kurudu. Yüzde 97 görme ve işitme kaybı raporu alan Durna Karadavut, bir diğer şoku ise geçen 26 Haziran'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 'nde aldı. Talihsiz anne kızının katil zanlısının damadı Umut Ç., olduğunu ve tutuklandığını öğrenince bir kez daha yıkıldı.'DÜŞMAN İÇERDEYMİŞ DE HABERİM YOKMUŞ'Filiz Karadavut'un 2006 yılında okula gitmek için evden çıktığını anlatan anne Karadavut, konuşmasını şöyle sürdürdü 2006'da kızım 'okula gidiyorum' diye evden çıktı. 1 hafta sonra Çocuk Şube'ye kayıp olduğu için başvurdum. 12 senedir kayıp diye aradım ama bir türlü Filiz'i bulamadım. Üzüntüden kulaklarım duymaz, gözlerim görmez oldu. Damadımın kızımı götürdüğünü bilmiyordum. Meğer damadım götürmüş de benim haberim yokmuş. Öldürmüş, düşman içerdeymiş de benim haberim yokmuş. 12 sene benimle ekmeği, çayı paylaştı. Beraber yedik, içtik, konuştuk, dertlendik. Ama bilemedim. Damadım da olsa elbet bir gün çıkardı diye düşündüm. Gece gece beni arayıp, Filiz'in yaşadığı süsünü verdiler. Çocuğum yaşıyor zannettim, çocukları olduğuna ve yaşadığına inandım. 12 yıl boyunca her yeri aradım ama bulamadım.'KIZIMIN MEZARININ BULUNMASINI İSTİYORUM'Filiz Karadavut'un cesedinin hala bulunamadığını ve bu duruma çok üzüldüğünü de belirten anne Durna Karadavut, Ben, bir anayım. Bir ananın 12 senedir yavrusu bulunamazsa, o ana ne hale gelir Sesimi duyanların vicdanına bırakıyorum. 12 senedir, gözlerim ve kulaklarımdan rahatsız bir şekilde eve mahkum oldum. Çocuğum için cezaevi gibi eve mahkum oldum. Eşim ve çocuklarım götürürse, onların yardımı olursa dışarı çıkabiliyorum. Devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan 'a, savcıya, hakime seslenmek istiyorum. 12 senedir bir ana yavrusunu görmezse ne hale gelir Hala, kızımın cesedi bulunamadı. Kızımın cesedinin bulunarak, bir mezarının olmasını istiyorum. Kızıma, bu caniliği yapanın da en ağır şekilde cezalandırılmasını, idamını istiyorum şeklinde konuştu.Kızını her gün rüyasında gördüğünü de sözlerine ekleyen Karadavut, Gece uykularımdan kalkıyorum. Filiz, rüyalarıma giriyor. Kızım rüyamda 'Ana nerdesin, ben buradayım' diye haykırıyor. Ama, ben yavrumu bulamıyorum. Doktorlar, 'Gözlerinin damarları neden kurudu' diyor. Gözlerim kızıma üzülmekten kurudu, diyemiyorum. Derdimi anlatamıyorum. 12 yıldır gözlerim böyle. Bunun sebebi de damadım olacak o cani. Enişte demek kardeş demek, baldız demek, bacı demek. Bunu yapmak hangi tarihte yazıyor. Baldızını iple, diğer kızımı da 4 çocuğuyla diri diri mezara gömdün. Onları da perişan ettin, yedin, bitirdin. Hayatımdan, gözlerimden ettin. Katil. Hiç bir şey olmamış gibi geldin, evimde durdun. Adliyede damadın öldürmüş dediklerinde şok oldum ifadelerine yer verdi.'POLİS OLMAK İSTİYORDU'Filiz Karadavut'un rızası dışında kaçırıldığını düşündüğünü de iddia eden anne Karadavut, Filiz, eğer gönüllü gitseydi iş elbisesi ve tişörtü sırtında olmazdı. Rızasıyla gitseydi çantasını hazırlar öyle giderdi. Kızımın hayali polis olmaktı. Bütün milleti ve ülkeyi korumak istiyordu. Polis olamazsam, öğretmen olurum diyordu. Kızımın hayalleri ile oynadın, katil. Göremiyorum. Gül yüzlü torunlarım yanıma geliyor. Onları 'Gül yüzlülerim' diyerek gözlerine bakarak, sevemiyorum diye konuştu.OLAY NASIL OLMUŞTUOlay, 17 Eylül 2006 tarihinde merkez Kocasinan İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmek için evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı arama çalışmalarında, olay tarihinde 16 yaşında olan Karadavut'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ailenin başvurusu üzerine Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir 'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K'nın evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra oto tamir işiyle uğraşan eniştesi Umut ve ablası Ç.Ç.'nin yanına gittiğini belirledi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis ekipleri, Umut Ç.'yi takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından ekipler, 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla Umut Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen cinayet şüphelisi enişte, sorgusunda baldızı Filiz Karadavut'u iple boğarak öldürdüğünü, cesedini de Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti.BİNDEN FAZLA MAĞARA ARANDI, CESEDİ BULUNAMADIUmut Ç.'nin ifadesinin ardından polis, bölgede yaklaşık bin mağarada iş makinesi yardımıyla arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Umut Ç., polis otosuna bindirilirken gazetecilere Pişmanım dedi. Cinayet şüphelisi enişte, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.SAVCILIK İDDİANAMESİNİ TAMAMLADI Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüpheli Umut Ç. hakkında 2 ayrı suçtan dava açıldı. Savcılık, iddianamesinde şikayetçi anne Durna Karadavut'un başvurusu ile daha önce takipsizlik kararı verildiği ve 12 yıl sonra şikayetçi annenin yeniden ifadesini aldı. İddianamede Umut Ç.'nin itirafta bulunması, tüm aşamaları avukatı huzurunda birbiriyle uyumlu olacak şekilde olayı anlatarak, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olan 16 yaşındaki Filiz'i öldürdüğünü kabul etmesi, HTS kayıtları, tanık anlatımları ve dosyadaki delillerle uyumlu olması, samimi itirafları, sanığın olayın gerçekleştirilme şekli itibariyle kendisinin vicdanen rahatsız ettiği ve etkisinden kurtulamadığı, vicdanen rahatlamak amacıyla tevil yoluyla da olsa samimi bir şekilde olayı anlattığı gerekçeleriyle savcılık, 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istedi