"12 yılda binden fazla kadına ulaştık"

Türkiye
İsrafı Önleme Vakfı Çankırı
Mikrokredi Şubesi tarafından 12 yılda binden fazla kadına ulaşılarak iş sahibi olması teşvik edildi.
Şube yetkilisi Dilan Keloğlanoğlu, yaptığı açıklamada, Çankırı'da 2007 yılından beri hizmet verdiklerini söyledi.
Mikrokredi sayesinde Türkiye'nin birçok noktasında kendini geliştiren ve ekonomiye katılan kadınların olduğunu ifade eden Keloğlanoğlu, "Çankırı Valiliğinin desteği ile şubemizin çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 2007- 2019 tarihleri arasında Çankırı ilinde binin üstünde kadına ulaştık. Çalışma arkadaşım Zeliha Kuş ile birlikte bugün itibariyle Çankırı Şube olarak 300 aktif kadına kredi vererek destek olmaktayız." diye konuştu.
Mikrokredinin kadın istihdamına katkılarını anlatan Keloğlanoğlu, şunları kaydetti:
"Çalışan, üreten, ülkesine ve milletine katma değer kazandıran kadın, toplumun ilerlemesinde temel rol oynar. Kadın varsa üretim vardır. Kadın olmanın sağladığı pratik düşünme, hızlı olma, ayrıntılara dikkat etme ve analitik düşünme becerileri ile kadınlar iş hayatının ve üretimin her alanında kendini ispatlayabiliyor. Kadınların iş gücüne dolayısıyla ekonomiye kazandırılması tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında da önemli bir etken olacaktır. Kadın iş gücü, eğitim ve büyüme üzerine yapılan analizler, eğitimin iş gücü verimliliğinin artışına yüksek oranda katkı sunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ekonomik büyüme, kalkınma ve insani gelişmişliğe de olumlu etki ederek yoksulluğun azaltılmasına yardımcı oluyor."
Kaynak: AA
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