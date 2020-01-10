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12 yıllık cinayetin 4 şüphelisi de tutuklandı

Kocaeli'de 12 yıl önceki cinayetin faili oldukları iddiasıyla yakalanıp, serbest bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrasında tekrar gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

10.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:3812 yıllık cinayetin 4 şüphelisi de tutuklandı
'de 12 yıl önceki cinayetin faili oldukları iddiasıyla yakalanıp, serbest bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrasında tekrar gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 20 Nisan 2008 günü darp edilen ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden inşaat mühendisi Aydın Koçarslan'ın cinayet zanlıları 12 yıl sonra tutuklandı. Koçarslan'ın kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilerek hayatını kaybetmesi olayının ardından 3 ay sonra gözaltına alınan şirketin muhasebeci Bahattin A. ise olay anında Koçarslan'ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Olayın ardından 12 yıl geçmesi sonrasında cinayet dosyasını yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, Koçarslan'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Bahattin Ardahan A., K.G.(40), B.A.Y. (41) ve F.G.(39) Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların serbest bırakılmasına karar verildi. Şahıslar hakkında tekrardan gözaltı kararı çıkartıldı. Yeni deliller ışığında şüpheliler hakkında 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Bahattin Ardahan A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahısların serbest bırakılmasına yönelik itirazı kabul edildi. Karar sonrasında şüpheli F.H., B.A.Y. ve K.K. hakkında tekrar gözaltı kararı çıkartıldı. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Başsavcı, Ardahan, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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