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120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muzu' yedi: Bu, 'aç sanatçı' isimli performansım; çok lezzetliydi

Performans sanatçısı David Datuna, dünya çapında gündem olan ve 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eserini kameralar önünde yedi.

08.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:39

Bu anları hesabından paylaşan Datuna, "Bu, 'Aç Sanatçı' adlı sanat performansım. Maurizio Cattelan'ın eserlerini seviyorum ve bu yerleştirmeyi de gerçekten çok sevdim. Çok da lezzetliydi" ifadelerini kullandı.

Galeri çalışanları anlık bir öfke gösterse de duvara başka bir muz konuldu. Dolayısıyla muzun yenmesinin, eseri alan kişi için bir sorun teşkil etmeyeceği, yerine yenisinin yerleştirilebileceği belirtildi.

Galerinin yöneticisi Lucien Terras, "Datuna eseri mahvetmedi. Muz sadece bir fikirdi" dedi. Ancak galeri yine de önlem almak adına eserin bulunduğu duvarın önüne bir güvenlik görevlisi yerleştirildi.

Popüler kültüre meydan okuyan çalışmalarıyla bilinen Maurizio Cattelan'ın son eseri 'Komedyen', Miami'deki bir manavdan alınmış muzların koli bandıyla duvara tutturulmasından ibaret bir çalışma. Bu eserden üç tane üreten Cattelan'ın muzu küresel ticaretin bir simgesi olarak kullandığı belirtiliyor. Ama provokatif ve hicivsel eserleriyle bilinen sanatçı için bu aynı zamanda klasik bir mizah unsuru anlamına geliyor.

Popüler kültüre meydan okuyan çalışmalarıyla bilinen sanatçı son olarak, 'Amerika' adlı altın klozet çalışmasının İngiltere'de Blenheim Sarayı'ndaki sergi sırasında çalınmasıyla gündeme gelmişti.

120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muzu' yedi: Bu, 'aç sanatçı' isimli performansım; çok lezzetliydi

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