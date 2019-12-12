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120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme

"Duvara bantlanmış muz" eserine, Türkiye'deki şehirlerden, şehirlere özgü simgeler kullanılarak gönderme yapılma modası tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak bir gönderme de horozuyla meşhur Denizli'den geldi. Denizli Belediyesi yaptığı paylaşıma şu notu düştü, "Biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi, paha biçilemedi."

12.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:49

Büyükşehir Belediyesi, İtalyan sanatçının koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine Denizli horozu ile gönderme yaptı.

YARIŞMAYA DENİZLİ'DE KATILDI

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 120 bin dolara satılan ve koli bandıyla duvara bantlanan muzdan oluşan "Komedyen" isimli eserinden esinlenerek yörelerin lezzetleri ve simgeleri ile sosyal medya üzerinden başlatılan paylaşım yarışmasına Denizli Büyükşehir Belediyesi de 'Denizli horozu' ile katıldı. Bir performans sanatçısı tarafından yenilen eser dünya gündemine bir anda oturdu.

"BANTLA FALAN TUTAMAZLAR"

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bantla falan tutamazlar' yazısı ile yürüyen horoz fotoğrafı paylaşıldı. Bu paylaşım çok sayıda yorum aldı.

ELBİSTAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda Denizli horozu etiketi ile "Biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi, paha biçilemedi" paylaşımını yaptı. Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi ise Denizli'nin paylaşımına "Bantlayamadık ama kucakladık" şeklinde kucağında lahana tutan bir vatandaşlı fotoğraf ile gönderme yaptı. Bu gönderme, sosyal medya kullanıcılarının da büyük beğenisi kazandı. Paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, farklı sosyal paylaşım platformlarında da paylaştı.

120 bin dolarlık muza

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA


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