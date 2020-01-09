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120 bin öğrenciye güvenilir gıda eğitimi verildi

Gıda güvenliğinin sağlanması, tarladan sofraya sağlıklı bir gıda zincirinin oluşturulması için Antalya'da 19 ilçemizde başlatılan eğitim çalışması ile 100 Bin öğrenci hedefi aşılarak 2019 yılında düzenlenen "Gıda Güvenilirliği ile Gıda İsrafı" konulu eğitimlerle 120 Bin öğrenciye...

09.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:15120 bin öğrenciye güvenilir gıda eğitimi verildi
Gıda güvenliğinin sağlanması, tarladan sofraya sağlıklı bir gıda zincirinin oluşturulması için 'da 19 ilçemizde başlatılan eğitim çalışması ile 100 Bin öğrenci hedefi aşılarak 2019 yılında düzenlenen "Gıda Güvenilirliği ile Gıda İsrafı" konulu eğitimlerle 120 Bin öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada düzenlenen eğitimlerde güvenilir gıda, gıda hijyeni ve kişisel hijyen, gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları, gıdaların saklama koşulları, doğru ve dengeli beslenme, kahvaltının önemi, alışverişte ve okul kantinlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, gıda etiketi okur yazarlığı,Alo 174 Gıda Hattının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılması gerektiği konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldığı bilgisi paylaşıldı. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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