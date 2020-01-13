Haberler » Ekonomi » 120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor - Ekonomi

120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor

Borsa yükselişini sürdürürken Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 120 bin seviyesinin üzerini gördü. Analistler yeni hedefin tarihi zirve olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

13.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:40

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 120 bin seviyesinin üzerini gördü. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

CUMA GÜNÜNÜ %0,57 ARTIŞLA TAMAMLADI

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü %0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama %4,38 oldu.

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

PİYASALAR DÜNYA GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Yurt dışında ise Cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:06  TCMB repo ihalesiyle piyasaya 250 milyon lira verdi - Ekonomi
12:04  Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış... - Ekonomi
12:03  Kayseri OSB'de eğitim ve üretim bir arada - Ekonomi
12:02  Kayısı çekirdeği ihracatından 16,4 milyon dolar gelir - Ekonomi
12:02  Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u... - Ekonomi
11:35  Son dakika: İnşaatlar için verilen kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak - Ekonomi
11:11  Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz - Ekonomi
10:40  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:38  120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor - Ekonomi
10:33  Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar - Ekonomi
13.01.2020 12:12:34