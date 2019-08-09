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120 kiloluk tekeye 2 bin 600 lira

ADANA'da, 120 kiloluk 3 yaşındaki teke, kurban pazarında 2 bin 600 TL'ye satıldı.

09.08.2019 11:57 120 kiloluk tekeye 2 bin 600 lira
ADANA'da, 120 kiloluk 3 yaşındaki teke, kurban pazarında 2 bin 600 TL'ye satıldı.
Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki kurban pazarında İdris Demir, 3 yaşındaki tekesini 2 bin 600 TL'ye sattı. Keçi etinde koku bulunmadığını ve lezzetli olduğunu anlatan Demir, "3 yaşındaki 120 kiloluk teke, diğer tekelerden büyüktü. Bu nedenle 2 bin 600 liraya sattım. Pazara getirdikten bir gün sonra satıldı" dedi.
FİYATLAR DEĞİŞMEDİ
Kurbanlık hayvan satıcısı Hacı Ahmet Altınyüzük de, "Geçen sene 1700 liraya verdiğim hayvanlar, bu yıl aynı fiyattan gidiyor. Bugün fiyatları 1500 liraya kadar düşürdüm. Geçen yıldan 200 lira düşük. 65 kilo koyunu 1500 liraya veriyoruz. 156 tane koyun getirdik, iki günde 36'sını satabildik. Kendi hayvanımız olduğu için uygun veriyoruz, parayla almış olsak imkanı yok bu fiyatlara veremeyiz. Başkaları 1500 liraya alıyor, 1700'e veriyor. Biz 1500 liraya veriyoruz. Satıp, gitmemiz lazım. Aşırı sıcak hayvanlar için tehlikeli" diye konuştu.



Yavuzlar Mahallesi, İdris Demir, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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