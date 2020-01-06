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Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler

Bursa'da iki balıkçı 120 kiloluk dev yayın balığı yakaladı. Balıkçıların römorkla taşınabilen balığın yanında yatarak fotoğraf çektirmesi şaşkınlık yarattı.

06.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:46

'nın ilçesinde balıkçı Hakan ve Gökhan Gider kardeşler, avlanmak için İznik gölüne açıldı. İki kardeş, Çakırca mevkinde 120 kiloluk dev yayın balığını yakaladı. Balıkçıların balığın yanına yatarak çektirdikleri fotoğraf şaşkınlık yarattı.

DAHA ÖNCE BU BÜYÜKLÜKTE BALIK YAKALANMADI

Daha önce İznik gölünde bu büyüklükte bir balık tutulmadığını söyleyen iki kardeş, yayın balığını traktör römorkuna koyarak taşıdı.

YANINA YATARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Taşınma sırasında yayın balığının yanına yatarak poz veren balıkçıların fotoğrafı şaşkınlık yaşattı.

Yakalanan yayın balığından görüntüler;

Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler

İznik, Bursa, Yaşam, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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