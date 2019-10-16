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120 milyon TL'lik uyuşturucu zanlıları tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

16.10.2019 10:32120 milyon TL'lik uyuşturucu zanlıları tutuklandı
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler ile ilgili başlatılan çalışma sonrası Menteşe girişinde 35 CPB plakalı araç Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak arama yapılmıştı. Aramada kovan petekleri arasına gizlenmiş 152 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Operasyonda F.G, S.S, C.B. T.E ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin tamamlanması sonrası Muğla Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.G,S.S,C.B. T.E ve M.Ç. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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