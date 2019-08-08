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121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalandı

Samsun'da ormanlık alana dişi Hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

08.08.2019 11:07 121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalandı
Samsun'da ormanlık alana dişi Hint keneviri bitkisi ektiği tespit edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda ormanlık alanda ekili 121 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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