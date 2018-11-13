122 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 122 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Çankaya
ve Gümele
mahallelerindeki daha önceden tespit edilen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ile 122 litre kaçak içki ele geçirildi.
Öte yandan olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR