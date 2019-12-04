Haberler » Güncel » 123. GEKA toplantısı Aydın'da yapıldı - Haber

123. GEKA toplantısı Aydın'da yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 123. Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi.

04.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:40123. GEKA toplantısı Aydın'da yapıldı
Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 123. Yönetim Kurulu Toplantısı 'da gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Valisi Esengül Civelek, bölge kalkınmasına yön verecek çalışmaları planlamak için Aydın'da toplanıldığını söyledi.
Civelek, ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetleri gözden geçirerek sonraki aylarda yönetim kurulu olarak istişarede bulanacaklarını ifade etti.
Fizibilite Desteği Programı için GEKA'ya başvurusu yapılan projelerin de ele alınacağını aktaran Civelek, "2020 yılı mali destek programlarının genel çerçeveleri yönetim kuruluna sunulurken, 2020'de gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2020 Yılı Çalışma Programı istişare edilecek gündem maddeleri arasında yer alacaktır." dedi.
Basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Hasan Karahan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de katıldı.

Güney Ege, Muğla, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:30 Ürdün'deki "sigara fabrikası" davasının önemli sanıklarından Hamud serbest bırakıldı - Haber
20:28 Perinçek: "Türkiye bir üretim devriminin eşiğinde" - Haber
20:28 ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Katar'da Taliban yetkilileriyle görüşecek - Haber
20:24 Engellilerden renkli kutlama etkinliği - Haber
20:22 Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:39:35