127 kilodan 67 kiloya düştü, görenler tanıyamıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:11

127 kilodan 67 kiloya düştü, görenler tanıyamıyor60 kilo veren genç kızı görenler tanıyamazken polis kimlikteki fotoğrafına defalarca bakmak zorunda kalıyorSivas'ta doğumundan itibaren kilo problemleri yaşayan ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelen genç kız geçirdiği ameliyat sonrası 127 kilodan 67 kiloya kadar düştü.Verdiği kiloların ardından hayata yeniden başlayan genç kızı görenler tanıyamıyorSİVAS - Sivas'ta doğumundan itibaren kilo problemleri yaşayan ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelen Büşra Kurt geçirdiği ameliyat sonrası 127 kilodan 67 kiloya kadar düştü. Verdiği kiloların ardından hayata yeniden başlayan genç kızı görenler tanıyamıyor. Sivas'ta yaşayan 21 yaşındaki Büşra Kurt doğumundan itibaren kilo problemi yaşamaya başladı. 11 yaşından itibaren kilo vermek için diyetisyenlere giden ve bitkisel ilaçlar kullanan genç kız 127 kiloya kadar çıktı. Arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle psikolojik sıkıntılarda yaşayan Kurt aşırı kiloları nedeniyle fotoğraf karelerinde yer almadı. Sokakta yürümekte de zorlanan nefes darlığı da çekmeye başlayan genç kız ölüm riskiyle de karşı karşıya kalınca hastaneye başvurarak tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Başarılı geçen operasyonunda ardından genç kız 3 yılda 60 kilo vererek 67 kiloya kadar düştü. Zayıflamasının ardından hayata yeniden başlayan Kurt'u görenler ise tanıyamıyor. Polisin fotoğrafını defalarca kontrol ettiği genç kız artık fotoğraf karelerine girmekten mutluluk duyduğunu söylüyor.127 kilodan 67 kiloya düştüğünü söyleyen Büşra Kurt,"5 yaşından itibaren kiloluydum. En son 127 kiloya ulaştığımda yürüyemiyordum. 100 metre bile yürüyemiyordum. Nefes darlığım vardı. Kalp krizi geçirme riskim vardı. Dedim ki 'Artık bu ilerliyor. Dur demem gerekiyor' dedim. Hastaneye başvurdum. Ameliyat oldum. İyi ki de olmuşum çünkü yürüyebiliyorum, nefes alabiliyorum. Astım teşhisi konulmuştu. Şuanda o yok" dedi."Polisler tanımıyor kimliğime iki sefer bakıyorlar"Yaşadığı değişimin ardından arkadaşların ve kimlik kontrolü sırasında polislerin kendisini tanıyamadığını ifade eden Kurt,"Çok değiştim kimse beni tanımıyor. İlk başta ailemde ameliyata karşıydı. Ölüm riski vardı. 3 yıl öncesinde daha fazla bilinmiyordu. Daha sonra ailem destek oldu yemem konusunda, psikolojik olarak da çok destek oldular. İdeal kiloma yaklaştım şuanda şuanda kilomu korumayı hedefliyorum. Sporla da destekliyorum. Bu şekilde inşallah devam edecek" diye konuştu.Eskiden fotoğraf çekinmekten utandığını biri fotoğraf çekindiği zaman arkada bile görünmek istemediğini söyleyen genç kız zayıfladıktan sonra kendisiyle barıştığını artık çok sayıda fotoğraf çekindiğini söyledi."Gizli gizli yemek yerdim"11 yaşındayken diyetisyenlere gitmeye başladığı ama derdine bir çare bulamadığını anlatan Kurt,"5 kilo veriyorsam 10 kilo tekrardan geri alıyordum. Çok diyet yaptım. İnternetten araştırdım. Bitkisel ilaçlar kullandım. Ama hiçbirinden fayda görmedim. En son ameliyata karar verdim. Sürekli dalga geçmeler, sürekli az ye demeler, kendi ailemden de gördüm mesela bir çatal bile fazla alsam gözümün içine bakıyorlardı 'Yeme, kilo alacaksın' diyorlardı. Ama gizli gizli yerdim. Gece tencereyi açardım annem duymasın diye gizli gizli açar yerdim. Geri kapağını kapatırdım. Daha sonra çok pişman oldum yemeseydim keşke dedim ama iş işten geçmişti. Şuan keşkeleri bir tarafa bırakıp hedeflerime doğru ilerlemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.Kilo problemi çekenlere tavsiyelerde bulunan,"Gerçekten tüp mide ameliyatında korkmasınlar mutlaka olabiliyorlarsa olsunlar. Testlerini yaptırsınlar diyetle de verebiliyorlarsa mutlaka hedefleri varsa devam etsinler. İnanırlarsa başarırlar." ifadelerini kullandı."100 metre bile yürüyemiyordu"Anne Ebru Kurt ise,"Büşra bebeklikten beri kiloluydu. Çok kilo problemleri yaşadık. Bir çok diyetisyene gittik. Diyetisyenlerden fayda göremedik. Yaşından dolayı kilo veremedi. Böylelikle tüp mide ameliyatına karar verdik. Hastaneye başvurduk tüp mide ameliyatımızı gerçekleştirdik. Çok memnunuz şuanda çok iyi kızım sağlığına kavuştu. Gerçekten 100 metre bile yürüyemiyordu. Sağlık problemleri çekiyordu. Bizde hem babası hem ben çok büyük destek verdik kendisine ilk aylarda zor bir süreç geçirdik. Ama ondan sonra ilk 1 senede ideal kilosuna ulaştı" dedi.Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Sivas Hastanesi Op. Dr. Mustafa Atabey,"Büşra yaklaşık 3 yıl önce morbid obez olarak kliniğimize başvurmuştu. Vücut kitle endeksi 40'ın üzerindeydi. Kendisine tüp mide olarak bilinen ameliyatı yaptık. Ameliyattan sonra kontrollerini aksatmayan bu işin bilincinde olan eğitim düzeyi yüksek bir hastamız üçüncü yılın sonunda ideal kilosuna hala devam ettirip sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmektedir." diye konuştu.