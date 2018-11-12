127 Prematüre Bebeğin Çok Özel Buluşması

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:29



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:29

- (Özel Haber) 127 prematüre bebeğin çok özel buluşmasıÖzel bebekler için özel kutlamaPrematüre doğan 127 bebek aileleriyle bir araya geldiBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Dünya Prematüre Haftası nedeniyle özel bir hastane tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 2018 yılında dünyaya gözlerini açan 127 prematüre bebek aileleriyle birlikte bir araya geldi. Bandırma'da hizmet veren özel bir hastanenin düzenlediği etkinlik Dünya Prematüre Haftası nedeniyle prematüre (erken) doğan çocukları aileleri ile bir araya getirdi. Çocuklarını bekledikleri süreden daha erken ellerine almanın hem şaşkınlığı hem de mutluluğunu yaşayan aileler anılarını tazeleyerek mutlu bir etkinlik geçirdi. Etkinliğin başında Çocuk Doktorları Erdinç Karataş ve Mustafa Özer kısa birer konuşma yaparak haftanın anlam ve önemine değindiler.Kurt : Prematüre bebeklerle ilgili pek çok sorun olabiliyorHastane Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Uzm. Dr. Gürsel Kurt İHA'ya yaptığı açıklamada, " Bugün hastanemizde prematüre bebeklerimizle ilgili bir etkinlik düzenledik. Prematüre bebek zamanından önce doğan bebek demektir. Yani 40 hafta olan doğum sürecinin 37 nci haftadan önce gerçekleşmesi halidir. 24 ile 37 hafta arasında olan doğumlar prematüre doğumlardır. Prematüre doğumlarda bebeklerle ilgili bir çok sorunumuz olabiliyor. Akciğerlerin, midenin ve kalbin olgunlaşmaması gibi durumlarda yoğun destek ihtiyacı olabiliyor. Hastanemizde 9 aydır başladığımız yoğun bakım ünitemizde 217 bebeğimiz bakıma başvurdu. Bunlardan 5 tanesi konjental anomaliler nedeniyle diğer kurumlara sevk edildi. Bunlar da dahil hiçbir bebeğimizde sorun olmadı ve ailelerine sapasağlam teslim edildiler. Tabi bu bir ekip işi. Doktorlarımız, hemşirelerimizle bir ekip çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi.Öziş : Miray güçlü bir çocukGeçtiğimiz aylarda prematüre bir bebek sahibi olan Bora Öziş ve eşi Figen Öziş de İHA'ya duygularını ifade etti. Baba Bora Öziş, "Kızımızın adı Miray. Erken doğum sebebi ve doğum zoruluğu sebebiyle zorlu bir süreç yaşattı bize. 21 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra aramıza katıldı. Güçlü bir çocuk. 11 ay önce doğdu. Hızla iyileşerek kendi akranlarını yakalamaya başladı" dedi. Anne Figen Öziş ise, "Miray bir ay erken doğdu. Şu anda gelişimi çok güzel gidiyor. Akranları ile aradaki farkı kapatınca biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.Ener : Dikkat edilmesi gereken özel bebeklerHastanenin 31 yıllık hemşiresi olan Fadime Ener ise çocuk yoğun bakım hemşiresi olarak prematüre doğan bebekleri özel bebekler olarak adlandırdı. Ener, "Güzel bir şey. Her bebek özeldir, ayrı bir heyecandır. Hepsinin kendine özel bakımı ve gülüşleri var. Onları anlayabilmek en güzel duygudur. Aile için de, bakan için de çok dikkat edilmesi gereken özel bebeklerdir prematüre bebekler" diye konuştu.Dünya Prematüre Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğin sonunda katılan aileler ve hastane yönetimi ve doktorlar birlikte pasta keserek bu özel günü anılarda ölümsüzleştirdi.