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128 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda 128 litre sahte içki bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

24.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:48
'da polis ekiplerinin bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda 128 litre sahte içki bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde bir kişiye ait ev ve iş yerinde sahte içki bulunduğunu belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda satışa hazır 128 litre sahte rakı ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli M.B'yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.
128 litre sahte rakı ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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